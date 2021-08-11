В Рязани прошёл первый летний Кубок по хоккею среди любителей

Обладатели Кубка и президент Федерации хоккея Олег Смирнов. Фото: Павел АВЕРИН

В Рязани завершились игры первого летнего Кубка по хоккею среди любительских команд. Около двух десятков дружин, состоящих из самых что ни на есть любителей этой всенародно признанной в России игры. По условиям турнира принять участие в нем мог только тот хоккеист, который не выходил на лед даже за команды Ночной хоккейной лиги.

В финальном матче команда «Борки» переиграла «СималитРус» и… вошла в историю рязанского хоккея, став первым обладателем Кубка. Отметим, что организаторы турнира не скупились на призы и подарки – награды различного достоинства получили практически все команды-участницы.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие начальник городского управления физкультуры и массового спорта ЗМС Кирилл Сосунов и президент региональной Федерации хоккея Олег Смирнов.