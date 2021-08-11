В центре Рязани случилось скопление пожарных машин, появился реанимобиль

Почему пожарные поставили лестницу? Ни дыма, ни огня... Фото: кадр видеосъемки.

Вечером в среду, 11 августа, очевидцы сняли на видео скопление пожарных машин и реанимационного автомобиля станции скорой помощи. Этот пост выложили сразу в нескольких социальных сетях.

На кадрах видно, что пожарные приставили лестницу на крышу одного из зданий Торговых рядов.

Официальная версия случившегося пока не озвучена. Оперативная информация на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области отсутствует.

Смотреть видеосюжет 11 августа Возгорание в Торговых рядах

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!