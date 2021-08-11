Кондукторам Управления рязанского троллейбуса (УРТ) повысят зарплату

Кондукторы муниципального транспорта будут зарабатывать больше. Фото из архива "КП"-Рязань".

Руководство муниципального перевозчика - Управления рязанского троллейбуса - намерено повысить заработную плату кондукторам. Это стало известно на совещании рабочей группы по реформированию общественного транспорта Рязани.

- Руководство проведет это в рамках повышения конкурентоспособности предприятия, - сообщил «КП»-Рязань» один из депутатов Рязанской городской Думы, как раз входящий в указанную группу. - Намного удобнее, когда пассажиры не толпятся, расплачиваясь за проезд водителю - в данный момент не все муниципальные маршруты на 100 процентов укомплектованы кондукторами.

Напомним, что в рамках реформирования маршрутов общественного транспорта железнодорожные вокзалы станут доступнее для жителей отдаленных микрорайонов - Солотчи и Недостоева.

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