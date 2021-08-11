Губернатор Любимов объехал детские сады Рязани

Губернатор Любимов провел выездное заседание в детских садах.

11 августа губернатор Николай Любимов объехал детские сады, где возводят ясельные пристройки, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

- Пока тревожных сигналов нет. Конечно, где-то необходимо еще что-то доделать, скорректировать. Мы за этим обязательно будем следить, - заверил Любимов. - Ни одна школа или детский сад, которые открываются 1 сентября, не должны промедлить, все должны вовремя принять детей.

Глава региона проверил, как идут ремонтные работы в детских учреждениях.

Глава региона вместе с городскими чиновниками осмотрел пристройки к яслям в детсадах №7 и 131. В одном из них завершается монтаж системы отопления, электропроводки, установка окон, дверей и сантехники, окраска стен. В 131-м саду остались финальные штрихи, работы практически закончены – в санузлах устанавливается сантехника, в помещениях оформляются светильники, розетки, выключатели.

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