Межведомственная комиссия из Рязани проверила проблемный полигон ТБО

Захаровский полигон ТБО проверила комиссия. Фото из архива "КП"-Рязань".

Губернатор Николай Любимов дал поручение 10 августа на заседании правительства региона проверить полигон ТБО в Захаровском районе. В этот же день была сформирована межведомственная комиссия, которая выехала на место с целью детального изучения ситуации и принятия решений относительно деятельности эксплуатирующей организации ООО «Захаровское ЖКХ».

В состав комиссии вошли представители министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, регионального министерства природопользования, Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, администрации Захаровского района.

Члены комиссии встретились с местными жителями. Они рассказали, что на территорию полигона регулярно приезжают грузовые автомобили для разгрузки отходов из другого региона.

Подчеркнем, что сотрудник Роспотребнадзора проинформировал участников встречи, что в отношении полигона контролирующим органом уже выдавались предписания о приостановке деятельности в связи с выявлением ряда нарушений санитарных норм. Сейчас повторно подготовлены документы подобного рода.

По итогам принято решение на основании информации районной администрации подготовить обращение в надзорные органы.

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