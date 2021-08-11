Рязанский депутат нашла в центре города гроб. Фото: РВ | Вячеслав Астафьев.

Депутат городской Думы Светлана Ворнакова нашла в бесхозной постройке в центре Рязани гроб. Ящик для погребения умерших находился у дома №18 корпус 1 по улице Горького в кирпичном сарае, сообщает «РВ».

По словам местных жителей, они пытались выяснить, чья эта постройка, но безуспешно. Известно, что за городом сарай не числится, хотя и стоит на муниципальной земле. Чей хлам в сарае, в том числе – гроб, тоже неизвестно.

Ящик для погребения умерших находился в сарае на улице Горького. Фото: РВ | Вячеслав Астафьев.

– Мы его хотим снести его, а место благоустроить. Можно сделать парковку для автомобилей, а то наши дворы тесные, а можно детскую площадку. Это уж мы все вместе решим, что нужнее, - сказал один из местных жителей.

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