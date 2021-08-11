Иван Голунов расскажет рязанцам о расследовательской журналистике.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Рязань приедет известный российский журналист Иван Голунов, сообщает портал Я62.ру.
Голунов проведет в Рязани открытую встречу на тему «Журналистика не преступление» и расскажет о расследовательской журналистике, о том, как находить темы для расследований и доводить их до конца. Кроме того, на встрече обсудят современную журналистику в России и сложности, с которыми можно столкнуться, работая в этой сфере.
Встреча состоится 14 августа в 13:00 по адресу: Московское шоссе, 5а, ТД «Барс на Московском», 3-й этаж, фудкорт.
Вход свободный. Возраст 12+. При себе обязательно иметь маски.
ДОСЬЕ «КП»
Иван Голунов - российский журналист-расследователь.
Автор ряда резонансных расследований о коррупции в высших эшелонах власти России.
Получил широкую известность в июне 2019 года после ареста и ложного обвинения МВД в попытке сбыта наркотиков, которое многие СМИ и общественные деятели посчитали фальсификацией и местью за его журналистские расследования. Дело прекратили через пять дней, а журналиста освободили.
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