В Рязани хоронят генерала Ивана Перова, скончавшегося от огнестрельного ранения

В Рязани хоронят бывшего начальника УМВД России по Рязанской области, генерал-майора в отставке Ивана Федоровича Перова. Попрощаться с известным рязанским полицейским пришло около сотни человек.

Катафалк с телом генерала сопровождали машины ДПС и скорой помощи. Во время церемонии прощания стало плохо пожилой женщине, видимо, родственнице Ивана Федоровича. Но медики оперативно оказали помощь.

Похоронят Ивана Перова рядом с супругой Еленой Николаевной…

Похоронят Ивана Перова рядом с супругой Еленой Николаевной…

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