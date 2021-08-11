В Рязани хоронят генерала Ивана Перова, скончавшегося от огнестрельного ранения
В Рязани хоронят бывшего начальника УМВД России по Рязанской области, генерал-майора в отставке Ивана Федоровича Перова. Попрощаться с известным рязанским полицейским пришло около сотни человек.
Катафалк с телом генерала сопровождали машины ДПС и скорой помощи. Во время церемонии прощания стало плохо пожилой женщине, видимо, родственнице Ивана Федоровича. Но медики оперативно оказали помощь.
Похоронят Ивана Перова рядом с супругой Еленой Николаевной…
Похоронят Ивана Перова рядом с супругой Еленой Николаевной…
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