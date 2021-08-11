«Ешьте квашеную капусту»: рязанский ветеран раскрыл секрет долгожительства.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
24 июля ветеран Рязанского конструкторского бюро «Глобус» Алексей Васильевич Чумаков отметил 90-летие. Ребенком он встретил войну, получил образование в МАИ, а потом 40 лет посвятил работе в бюро.
С 1996 года Алексей Васильевич на пенсии, но интереса к жизни не потерял: рыбалка, грибы, ежедневные пешие прогулки по 5 километров… а еще капуста.
- Возможно, секрет моего долголетия в… квашеной капусте. Я выращивал ее сам, заквашивал по традиционному русскому рецепту и постоянно употреблял в пищу. Рекомендую всем! А еще, конечно, любите жизнь, больше двигайтесь, мыслите с юмором и позитивом.
Подробнее о судьбе Алексея Васильевича Чумакова читайте в материале
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!