«Ешьте квашеную капусту»: рязанский ветеран раскрыл секрет долгожительства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

24 июля ветеран Рязанского конструкторского бюро «Глобус» Алексей Васильевич Чумаков отметил 90-летие. Ребенком он встретил войну, получил образование в МАИ, а потом 40 лет посвятил работе в бюро.

С 1996 года Алексей Васильевич на пенсии, но интереса к жизни не потерял: рыбалка, грибы, ежедневные пешие прогулки по 5 километров… а еще капуста.

- Возможно, секрет моего долголетия в… квашеной капусте. Я выращивал ее сам, заквашивал по традиционному русскому рецепту и постоянно употреблял в пищу. Рекомендую всем! А еще, конечно, любите жизнь, больше двигайтесь, мыслите с юмором и позитивом.

Подробнее о судьбе Алексея Васильевича Чумакова читайте в материале

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