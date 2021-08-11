В Сасове грузовик протаранил иномарку – пострадала женщина.

Днем 10 августа в Сасове 35-летний местный житель за рулем грузовичка «Газель» столкнулся с Renault Megane, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, водитель «Газели» не уступил дорогу легковушке.

В результате дорожного происшествия 52-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В Сасове грузовик протаранил иномарку – пострадала женщина

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести.

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