В Сасове грузовик протаранил иномарку – пострадала женщина.
Днем 10 августа в Сасове 35-летний местный житель за рулем грузовичка «Газель» столкнулся с Renault Megane, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, водитель «Газели» не уступил дорогу легковушке.
В результате дорожного происшествия 52-летняя пассажирка иномарки получила травмы.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
В Сасове грузовик протаранил иномарку – пострадала женщина
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести.
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