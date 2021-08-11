Пьяный рязанец сгубил 5-летнего сына, когда учил его плавать

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка на 3-м Борковском карьере, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным Московского МСО Рязани, вечером 9 августа рязанец со своими детьми и знакомыми купался на необорудованном пляже. Пьяный отец пошел в воду и позвал с собой 5-ленего сына, и там начал учить его плавать.

В какой-то момент мужчина, потеряв координацию, обнаружил, что сына рядом нет - ребенок не смог выплыть и утонул.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее прокуратура инициировала проверку по факту гибели малыша, чтобы оценить работу уполномоченных органов и должностных лиц по содержанию водоема (читать подробнее).

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