В пяти районах Рязанской области 11 августа отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 августа в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 08:00 до 17:00;

- деревня Выселки, деревня Бражкино — с 09:00 до 16:00;

- село Бортное — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- поселок Сапожок (микрорайон Малинники), село Уда (улица Гулынки), село Парышка, село Смыково — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- деревня Ольховка, деревня Прудовка, деревня Ореховка — с 09:00 до 14:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Поляны — с 09:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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