Денис Сидоров отправил депутатский запрос в связи с уничтожением зеленой зоны в Рязани

Денис Сидоров.

Депутатский запрос направлен директору рязанского кванториума «Дружба». Депутат отмечает, что к нему обратились жильцы дома, находящегося по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.39, корп.1. По информации жителей этого дома, руководство кванториума «Дружба» планирует на придомовой территории начать строительство открытой заасфальтированной площадки для проведения различных развлекательных мероприятий. Жители отмечают, что двор представляет собой оставшийся небольшой островок зелени, где сохранились деревья, кустарники, где еще можно дышать. Теперь это все будет укатано в асфальт.

Депутат просит сообщить, действительно ли планируется строительство площадки и не помешает ли сооружение этой площадки местным жителям. Тем самым, Денис Сидоров ставит вопрос возможного уничтожения зеленой зоны под свой депутатский контроль.