Мошенники стучатся в квартиры рязанцев «для проведения вакцинации»

По словам главврача, все совершается с ведома участкового

О новой тактике мошенников, прикидывающихся медиками, рассказал на своей интернет-страничке главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

«Мошенники стали проникать в квартиры под видом сотрудников пункта вакцинации. Будьте осторожны! – пишет он. – Фраза «Мы вам сделаем прививку на дому» стала новой уловкой. В таких случаях жертвами становятся пожилые одинокие люди или инвалиды, не выходящие из дома, но которые хотят вакцинироваться... Не открывайте дверь в таких случаях!»

Главврач разъяснил, что для проведения вакцинации на дому составляются предварительные списки, и они формируются только на основе обращений самих пациентов, причем обязательно при участии участковых терапевтов. Прийти же на дом без предупреждения для вакцинации медработники не могут.