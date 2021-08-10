Под бюст Бирюзова в Рязани подготовили место на улице Бирюзова

Площадку на пересечении улиц Бирюзова и Станкозаводской расчистили под установку бюста

В рязанском микрорайоне Канищево идут подготовительные работы перед установкой бюста маршалу Сергею Бирюзову. Уроженец Рязанской области, Герой Советского Союза, один из освободителей Югославии в 1944 году, он там же и погиб в авиакатастрофе, полетев на юбилейные торжества.

Бюст, подаренный городу в 2020 году режиссером Юрием Душиным, займет свое место на постаменте с табличкой 21 августа, в день рождения маршала по документам (сам герой считал, что родился 18 августа). Он появится между домами 8 и 9 по улице Бирюзова, названной так в 1975 году. О том, как была проведена госзакупка на работы по установке памятника на 1,87 млн руб., «КП-Рязань» уже рассказывала.