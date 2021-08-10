Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 19:47

Военные из Мьянмы, где армия взяла власть, высадились под Рязанью

Десантники из этой страны и Пакистана примут участие в конкурсе «Десантный взвод-2021»
Виктор СЕЛЬНИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Телеканал «Звезда» показал поднятие флагов: на конкурс должны прибыть еще как минимум две делегации

Телеканал «Звезда» показал поднятие флагов: на конкурс должны прибыть еще как минимум две делегации

На военный полигон около рязанского села Дубровичи прибыли зарубежные участники конкурса «Десантный взвод-2021», который пройдет в Рязанской области. Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что хлебом-солью российские военные встретили десантников из Пакистана, а также из государства Мьянма, где в этом году армия взяла в свои руки власть и создала новое правительство.

Военный оркестр рязанского парашютно-десантного полка исполнил гимны России, под который были подняты знамена. Судя по кадрам телеканала «Звезда», намечается участие в конкурсе подразделений еще из двух стран мира.

Прибывшие представители команд, по сообщению военных, прошли первичный медосмотр. Организованы противоэпидемические мероприятия с развертыванием пунктов дезинфекции.