Военные из Мьянмы, где армия взяла власть, высадились под Рязанью

Телеканал «Звезда» показал поднятие флагов: на конкурс должны прибыть еще как минимум две делегации

На военный полигон около рязанского села Дубровичи прибыли зарубежные участники конкурса «Десантный взвод-2021», который пройдет в Рязанской области. Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что хлебом-солью российские военные встретили десантников из Пакистана, а также из государства Мьянма, где в этом году армия взяла в свои руки власть и создала новое правительство.

Военный оркестр рязанского парашютно-десантного полка исполнил гимны России, под который были подняты знамена. Судя по кадрам телеканала «Звезда», намечается участие в конкурсе подразделений еще из двух стран мира.

Прибывшие представители команд, по сообщению военных, прошли первичный медосмотр. Организованы противоэпидемические мероприятия с развертыванием пунктов дезинфекции.