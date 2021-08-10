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Недвижимость10 августа 2021 19:29

В центре Рязани начали поливать водой тротуары

Так называемую аэрацию проезжей части должны проводить каждый день с температурой выше 25 градусов тепла
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Клумбы и газоны на центральных улицах и площадях поливали часто, но тротуары – очень редко

Клумбы и газоны на центральных улицах и площадях поливали часто, но тротуары – очень редко

Городская администрация Рязани отчиталась о том, что 10 августа утром в центре Рязани были политы водой и промыты не только проезжие части улиц, но и тротуары.

Старожилы не припомнят такого уже много лет. Например, когда поливальная цистерна появилась на разворотном круге автобуса маршрута №12 в поселке Мирный, тамошние работники были очень удивлены.

«Согласно правилам, аэрацию проводят, когда температура воздуха поднимается выше отметки +25 градусов», – сообщала городская администрация в июле.