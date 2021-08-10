Любимов вмешался в накаленную ситуацию с захаровской свалкой

Свалка в Захаровском районе, Кадр видео Игоря Третьякова.

Губернатор Николай Любимов решил вмешаться в ситуацию со свалкой в Захаровском районе. ООО «Захаровское ЖКХ», с которым у местной администрации заключен договор на аренду земли под полигон, после смены учредителя и директора начало заниматься самодеятельностью.

«По моей информации, которую доводят до нас люди, на свалку начали завозить отходы из соседних регионов без согласования и без утверждения схемы размещения мусора с региональным оператором», - заявил глава региона.

По словам губернатора, договора с региональным оператором по обращению с отходами «Эко-Пронском» у «Захаровского ЖКХ» нет вовсе. В итоге Роспотребнадзор наложил запрет на размещение отходов, а суд выносил решение приостановить деятельность компании-арендатора. Чиновники уведомили «Захаровское ЖКХ» о расторжении аренды и подали заявление в арбитраж, но на предварительное заседание ответчик не явился, а следующее состоится только 31 августа.

«Впереди еще почти месяц! Свалка растет, как и степень общественного возмущения. Мусор как везли, так и продолжают везти. Доходит до эксцессов с вызовом полиции», - высказался губернатор на очередном заседании правительства.

Любимов поручил сформировать межведомственную комиисию с участием прокуроров, полицейских, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, министерств и разобраться в ситуации, «выдать все необходимые предписания». Комиссия, курировать работу которой будет зампред правительства Евгений Беленецкий, должна была выехать на место сегодня же, 10 августа.

Тем временем местные жители выступают против свалки как таковой, считая, что она загрязняет грунтовые воды и берущий там начало ручей Шум.