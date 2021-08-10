Минздрав прокомментировал скандал с «нехваткой врачей» в поликлинике ОКБ

Министерство здравоохранение отреагировало на возмущение рязанки, которой не хватило врачей в поликлинике ОКБ на улице Интернациональной.

«Сожалеем, что сложилась такая ситуация. Отметим, что во время записи видео администрация ОКБ находилась на рабочих местах и могла разобраться в ситуации. Пациентка может обратиться в больницу с заявлением, тогда руководство сможет установить детали события и провести внутреннюю проверку», - говорится в сообщении чиновников.

Пациентка поликлиники с больным животом не захотела ждать врача и устроила скандал у окошка регистратуры. В комментариях многие рязанцы осудили даму, мол, зачем свою злость срывать на сотруднице регистратуры: «Идите к главному врачу, снимайте его на камеру и высказывайте претензии» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!