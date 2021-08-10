Неактивное солнце: 11 августа в Рязани жара чуть спадет

В среду, 11 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на информацию синоптиков. Местами кратковременный дождь и восточный ветер, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +16…+21°С, днем местами жара +26…+31°С. Как и предполагалось ранее, температура воздуха с каждым днем будет опускаться – 33, 30, 28 градусов…

Кроме того, по данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, интегральная солнечная активность в Рязанской области – низкая, а вспышечная активность - очень низкая.

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