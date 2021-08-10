Более месяца без воды сидят жители двадцати двух частных домов в Рыбном

Электрические провода отрезали, здание с моторами закрыли: сидите, люди, без воды! Фото Александра Старикова.

10 августа губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства рассказал о том, что 200 миллионов рублей истратят на обеспечение чистой водой жителей рязанской глубинки.

Одновременно с этим источник сообщил «КП-Рязань» о том, что с 1 июля не только чистой, никакой воды нет в двадцати двух домах на улицах Октябрьская и 2-я Веселая в Рыбном. Жители отправляются за ней в соседнее Баграмово.

Дело в том, что вопрос обеспечения водой на указанных рыбновских улицах можно решить. Скважина, откуда ранее подавалась вода, оказалась ничейной – рыбновский «Водоканал» не хочет принимать ее на баланс. А тем временем пожилые люди, проживающие в частных домиках, продолжают сидеть без воды.

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