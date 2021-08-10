Поиски рязанской девушки с татуировкой акулы продолжаются в Самаре.

Продолжаются поиски 16-летней Кристины Таланиной. Еще 20 июля она вместе с подругой сбежала из оздоровительного лагеря в Касимовском районе, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

В первых числах августа подругу нашли в Самарской области и вернули на родину, а сведений о Кристине нет.

«В настоящее время имеется информация о нахождении несовершеннолетней жительницы Рязанской области на территории Самарского региона», - говорится в сообщении УМВД России по Самарской области.

Приметы Кристины Таланиной: на вид 16 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, голубые глаза, светлые короткие волосы.

Была одета: толстовка с капюшоном бирюзового цвета, синие шорты, кепка джинсовая.

Особые приметы: татуировка на щиколотки ноги в виде головы акулы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Информацию о местонахождении Кристины Таланиной можно сообщить по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!