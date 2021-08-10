Рязанская область – в середине рейтинга регионов России по доступности бензина

Рязань по доступности бензина расположилась в середине рейтинга регионов России. Фото из архива "КП"-Рязань".
РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России к середине текущего года. Оттолкнулись исследователи РИА Рейтинг от того, насколько доступен бензин.
В число лидирующих регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы.
Рязанская область расположилась как раз посредине списка. Среднестатистический ее житель по цене 44,79 рублей (средняя цена в регионе) может купить на чистую среднюю зарплату 732 литра марки АИ-92. При этом соседями Рязанской области в этом списке являются богатый Краснодарский край, расположившийся строчкой выше; и далеко небедная Белгородская область – 46 место.
Отметим, что замыкает рейтинг ивановский регион – 85 строчка в списке.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!