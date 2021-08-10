Рязанская область – в середине рейтинга регионов России по доступности бензина

Рязань по доступности бензина расположилась в середине рейтинга регионов России. Фото из архива "КП"-Рязань".

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России к середине текущего года. Оттолкнулись исследователи РИА Рейтинг от того, насколько доступен бензин.

В число лидирующих регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы.

Рязанская область расположилась как раз посредине списка. Среднестатистический ее житель по цене 44,79 рублей (средняя цена в регионе) может купить на чистую среднюю зарплату 732 литра марки АИ-92. При этом соседями Рязанской области в этом списке являются богатый Краснодарский край, расположившийся строчкой выше; и далеко небедная Белгородская область – 46 место.

Отметим, что замыкает рейтинг ивановский регион – 85 строчка в списке.

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