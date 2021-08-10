На обеспечение жителей рязанской глубинки чистой водой выделят 200 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На обеспечение населенных пунктов Рязанской области чистой питьевой водой направят 200 млн рублей. Об этом сообщил на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов.

— В районах, где проблема стоит особенно остро, будет модернизируют системы водоснабжения и водоочистки, — заявил Любимов.

Ранее глава региона уточнял, что первыми в региональную программу [по водоснабжению] войдут те районы, которые уже подготовили проектно-сметную документацию. Остальным - необходимо ускориться (читать подробнее).

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