Прокурором Рязанского района назначен Валерий Шкаев

Валерий Шкаев. Фото: ryazpressa.ru

Валерий Шкаев назначен прокурором Рязанского района. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов еще 16 июля.

После назначения Шкаев, по его собственным словам, обозначил для себя ключевые направления работы:

«Я уже вижу, что очень много внимания придется уделять жилищно-коммунальному хозяйству. Проработав всего две недели, понял, что обращений по этому поводу немало», - цитирует прокурора издательство «Пресса».

Также Шкаев заявил, что в Рязанском районе по сравнению с Шиловским гораздо больше жалоб по земельным правоотношениям. «Очень нашумевшим и актуальным вопросом» он назвал защиту окружающей среды.

«Судя по карте, в Рязанском районе много лесов, а значит, хватает и преступлений, которые с ними связаны, – например, незаконная рубка. В этой сфере опыт у меня есть», – заявил Валерий Шкаев.

Шкаеву – 52 года. Уроженец Рязани, после службы в армии он пошел на строительный факультет политеха, но через четыре года поступил в Рязанский институт права и экономики (нынешняя Академия ФСИН). Карьеру в прокуратуре начал с 1999-го. Сначала работал в Рязани помощником прокурора по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях, затем помощником и старшим помощником прокурора Московского района. После был заместителем прокурора Советского района Рязани и заместителем начальника отдела областной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью. Возглавлял прокурору Ермишинского, а в последнее время - Шиловского района.

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