Стали известны дата и место, где похоронят генерала Ивана Перова.

Бывшего начальника УВД по Рязанской области, Почетного жителя Рязанской области Ивана Федоровича Перова похоронят 11 августа на Скорбященском кладбище.

В настоящее время решается вопрос о месте прощания – произойдет ли это у здания УМВД России по Рязанской области, пока неизвестно.

Вечером 8 августа в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет.

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