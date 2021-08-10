Жесткое ДТП на Московском шоссе в Рязани прокомментировала полиция

В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo.

Днем 9 августа на Московском шоссе в Рязани не поделили дорогу две легковушки. ДТП прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.

В аварии, которая случилась примерно в 13:10 у дома №33, поучаствовали Daewoo Nexia и «Лада Гранта». По предварительной информации, столкновение совершил 23-летний рязанец, управлявший Daewoo. За рулем «Лады» был 30-летний горожанин.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Daewoo получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщают полицейские.

Последствия ДТП на Московском шоссе в Рязани 9 августа 2021 года.

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