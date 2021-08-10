Под Рязанью пройдет еще одна дисциплина армейских игр – «Тактический стрелок»

Рязанская область примет конкурс "Тактический стрело" в рамках "АрМИ-2021". Фото: Минобороны РФ.

С 22 августа по 4 сентября в России пройдут Армейские международные игры «АрМИ-2021». Рязанская область помимо конкурса летных экипажей «Авиадартс» и «Десантного взвода» примет еще одну дисциплину – «Тактический стрелок».

Площадкой для военно-спортивных состязаний среди порядка 20 команд станет полигон РВВДКУ «Сельцы».

Тактическая стрельба, пояснили в пресс-службе областного правительства, направлена на подготовку личного состава к «выполнению задач в различных условиях обстановки в плотном соприкосновении с противником». При этом упражнения выполняются как днем, так и ночью - с использованием приборов ночного видения, ночных прицелов, тепловизоров, средств освещения.

Соревнования пройдут в четыре этапа в индивидуальном зачете, двойках и всеми командами.