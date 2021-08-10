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Происшествия10 августа 2021 9:56

Прокуратура проверит обстоятельства гибели малыша на Борковском карьере

Пятилетний ребенок захлебнулся – спасти его не удалось
Источник:kp.ru
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Прокуратура организовала проверку по факту гибели на 3-м Борковском карьере пятилетнего ребенка.

По предварительным данным, малыш захлебнулся в воде, а реанимация, которую впоследствии пытались провести на берегу, ничего не дала (читать подробнее).

Во время проверки прокурор оценит работу уполномоченных органов и должностных лиц по содержанию водоема, а также выяснит, насколько обеспечивалась там безопасность граждан.

Кроме того, следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти ребенка, а также все обстоятельства случившегося.

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