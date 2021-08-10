Прокуратура проверит обстоятельства гибели малыша на Борковском карьере

Прокуратура организовала проверку по факту гибели на 3-м Борковском карьере пятилетнего ребенка.
По предварительным данным, малыш захлебнулся в воде, а реанимация, которую впоследствии пытались провести на берегу, ничего не дала (читать подробнее).
Во время проверки прокурор оценит работу уполномоченных органов и должностных лиц по содержанию водоема, а также выяснит, насколько обеспечивалась там безопасность граждан.
Кроме того, следователи Московского МСО Рязани проводят проверку, чтобы установить точную причину смерти ребенка, а также все обстоятельства случившегося.
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