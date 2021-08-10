Рязанка пожаловалась на нехватку врачей в поликлинике ОКБ на улице Интернациональной. Видео своего общения с работницей регистратуры дама выложила в социальных сетях.

— Дежурного врача на месте нет, заведующего нет. Отказ от медицинской помощи, и мы теперь поедем лечиться платно, — снимая на телефон, возмущалась женщина.

Когда в регистратуре сказали, что никто ей в медицинской помощи не отказывает, дама вновь потребовала врача.

Пациентке вновь объяснили, что врачи на выезде, нужно подождать, но женщина заявила, что у нее боли в животе:

- А доживу я до четырех часов, когда врач приедет? Люди с половины второго сидят…

В комментариях многие рязанцы осудили даму, мол, зачем свою злость срывать на сотруднице регистратуры: «Идите к главному врачу, снимайте его на камеру и высказывайте претензии».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!