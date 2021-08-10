В пяти районах Рязанской области 10 августа отключат электричество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 августа в пяти районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- село Алешня — с 08:00 до 17:00;

- деревня Большое Алешино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Михеи, село Красное, деревня Васильевка — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кривское — с 09:00 до 17:00;

- село Троицкое — с 11:00 до 15:00.

Рязанский район:

- село Алеканово, поселок Новоселки, село Борисково — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Подсвятье, деревня Тюрвищи, деревня Ханино — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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