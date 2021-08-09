Пятилетний ребенок погиб, захлебнувшись в Борковском карьере

На 3-м Борковском карьере в Рязани (рядом с «Лентой) вечером 9 августа случилось несчастье. После купания в водоеме утонул пятилетний ребенок.

Малыш захлебнулся в воде, а реанимация, которую впоследствии пытались провести на берегу, ничего не дала. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает YA62.ru.

В областном СУ СКР корреспонденту «КП-Рязань» подтвердили факт гибели ребенка. На месте работает следователь, более подробная информация уточняется.

Проверку проводит Московский межрайонный следственный отдел.

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