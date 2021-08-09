Губернатор направил дочери генерала Ивана Перова телеграмму с соболезнованиями

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями в адрес дочери бывшего начальника УМВД России по Рязанской области, Почетного гражданина Рязанской области Ивана Перова.

«Его уход из жизни стал невосполнимой утратой для всего нашего региона, всех тех, кто знал Ивана Федоровича, кто с ним работал. Своей высокопрофессиональной деятельностью он внес значительный вклад в борьбу с преступностью, коррупцией, обеспечение правопорядка и безопасности на территории Рязанской области. Многие годы он достойно нес службу в органах внутренних дел, на протяжении почти 16 лет возглавляя Управление внутренних дел по Рязанской области. <…> В этот день скорблю вместе с Вами и желаю мужества перед лицом тяжелой утраты», - говорится в телеграмме.

Вечером 8 августа в загородном доме курортного поселка Солотча под Рязанью обнаружили тело бывшего начальника УМВД России по Рязанской области Ивана Перова с огнестрельной раной. Рядом находился наградной пистолет Макарова. Генерал-майор был еще жив, медики сделали все, чтобы спасти его, но спустя пару часов он скончался. Ему было 70 лет.

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