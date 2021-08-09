Жара в Рязанской области медленно пойдет на спад

Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 10-12 августа. Из него следует, что новый пик жары миновал.

10 августа, по данным метеорологов, будет еще солнечно и без существенных осадков. В среду и четверг небо затянет облаками, очень вероятны кратковременные дожди, местами гроза.

Если в последние сутки жара по области достигала +35 градусов, то теперь день ото дня пиковые значения все ниже. Температура прогнозируется следующая:

- 10 августа +16…+21 ночью, +28…+33 днем;

- 11 августа +16…+21 ночью, +25…+30 днем;

- 12 августа +15…+20 ночью, +23…+28 днем.

Ветер юго-восточный, восточный либо северо-восточный, 5-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.