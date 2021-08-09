В Рязани «бойцовские» псы загрызли дворняжку и кидаются на людей

В Рязани «бойцовские» псы загрызли дворняжку и проявляют агрессию к людям. Использованы фото Анжелики Денисовой.

Жители улицы Мервинской в Рязани пожаловались на двух агрессивных собак и их хозяев. 7 августа, по их словам, псы породы стаффордширский терьер загрызли дворняжку, которая жила в одном из дворов.

«Хозяева, муж с женой, не работают, часто пьют и выпускают собак на свободный выгул. Собаки даже сами выбегают через низкое крыльцо дома, бегают по улице и ищут "жертву"», - рассказала рязанка Анжелика Денисова.

Женщина утверждает, что не так давно те же самые псы загрызли кошку, и были случаи, когда они кидались на людей. В 2020-м стаффы кинулись на ее восьмилетнего ребенка, вырвав из рук ягд-терьера. Тогда муж рязанки отогнал их лопатой, а хозяин животных спокойно наблюдал за происходящим с крыльца.

«Стоял и ухмылялся» горе-собаковод и теперь, когда его питомцы забежали в чужой двор и стали рвать сородича. На лай и крик сбежались люди, но попытки отогнать бойцовских псов оборачивались агрессией с их стороны. Только после вызова полиции хозяин оттащил их от уже мертвого тела и отвел домой.

Кстати, в прошлом инциденте с ягд-терьеом полиция признаков нарушения закона не обнаружила. Люди надеются, что стражи правопорядка вмешается теперь.

«Мне страшно, страшно жить рядом с такими собаками! Сегодня собака, а завтра…? Помогите! У нас есть законы, но почему они не работают? В какие двери стучаться?», - задается вопросом рязанка.