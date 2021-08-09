Прокуратура нашла основания для уголовного дела о загрязнении реки в Рязани

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура предоставила Экологическому рязанскому альянсу ответ по поводу загрязнения реки Быстрица – притока Оки. Из него следует, что имеются все основания для возбуждения уголовного дела по статье «Загрязнение вод».

«В настоящее время прокуратурой направлены материалы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ по ст. 250 УК РФ», - говорится в ответе.

Факт загрязнения водных объектов (вредные вещества попали в Быстрицу через ручей Крутец и озеро Подзавал) подтвержден лабораторно. Еще в конце июня правоохранительные органы обнаружили место слива отходов в ливневую канализацию. Тем не менее, процессуальная проверка полиции не окончена.

Напомним, водоемы меняли цвет из-за большой концентрации химикатов, гибла рыба. Жители поселков Недостоево и Городище составили петицию на имя губернатор Николая Любимова.