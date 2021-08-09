Врач-гастроэнтеролог рассказала, как выбрать правильный квас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы выбрать правильный квас в магазине, необходимо учесть один важный критерий – квас должен быть нефильтрованным. Так считает врач-гастроэнтеролог рязанской больницы №4 Любовь Карпова.

— Напиток должен быть нефильтрованным и неосветленным, — считает специалист. — Если квас пастеризованный, то это свидетельствует об отсутствии в нем полезных веществ.

Перед употреблением кваса нужно помнить о ряде противопоказаний:

- заболевания желудочно-кишечного тракта;

- повышенная кислотность при гиперацидном гастрите;

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- желчнокаменная болезнь;

- заболевания печени.

Кроме того, квас нужно исключить из рациона тем, кто страдает целиакией – аутоимунным заболеванием. Так в состав напитка входят ржаная мука и рис. Очень осторожными нужно быть пациентам с сахарным диабетом, а также беременным и кормящим женщинам.

Но если со здоровьем полный порядок, то рекомендуемая норма – один-два стакана кваса в день будут очень полезны. В первую очередь это касается, конечно, домашнего кваса. Именно он содержит большое количество микро-и макроэлементов, незаменимых аминокислот, витамины группы В, С, магний, фосфор, кальций, селен и хром.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!