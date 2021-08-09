Прокуратура проверит родителей подростков по факту смертельного ДТП в Шацком районе.

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП, в котором погиб подросток, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи Сасовского МСО предварительно установили, что в ночь на 8 августа пьяный 53-летний москвич за рулем автомобиля KIA на автодороге Лесное Конобеево - Завидное – Кермись в Шацком районе сбил двоих подростков.

В результате ДТП 17-летний парень погиб, а 16-летнюю девушку с многочисленными травмами госпитализировали.

«Прокуратура Шацкого района проводит проверку по факту нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время, по результатам которой оценят действия родителей, а также органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!