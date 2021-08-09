В Рязанской области водитель скутера погиб, врезавшись в столб

В Михайловском районе в ДТП со скутером погиб 43-летний местный житель. Фото: УМВД по Рязанской области.

8 августа в Михайловском районе в ДТП погиб 43-летний местный житель. Как сообщает УМВД по Рязанской области, трагедией обернулась ночная поездка на скутере.

По предварительной информации, примерно в 00:20 мужчина не справился с управлением и врезался в бетонный столб. В результате он получил травмы, которые оказались смертельными.

«По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются», - добавили в полиции.

Через полчаса после описанных событий случилась трагедия под Щацком, где после наезда пьяного водителя погиб 17-летний парень, а 16-летняя девушка попала в реанимацию.

Всего в 15 ДТП за минувшие выходные погибли 4 человека, 16 пострадали.

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