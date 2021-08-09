Смертельное ДТП под Шацком: парня и девушку сбил пьяный житель Москвы

Очевидно, что пьяный водитель несся на большой скорости. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

В Госавтоинспекции Рязанской области прокомментировали смертельное ДТП под Шацком. Там в ночь на 8 августа между селом Лесное Конобеево и деревней Алеменево автомобиль Kia въехал в компанию из двух юношей и девушки. Уточнено время ДТП – примерно 00:55.

По официальным уже данным, водитель Kia был нетрезв. За рулем находился 52-летний житель Москвы (по словам местных, уже замеченный в пьяной езде).

Один из парней – 17-летний, проживающий в Пронске, - скончался на месте. 16-летнюю девушку, чьим местом жительства значится город Щербинка, госпитализировали (ранее сообщалось, что она в реанимации в тяжелом состоянии). Еще один молодой человек не пострадал.

Водитель Kia, сбивший юношу и девушку под Шацком, был пьян. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

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