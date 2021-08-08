В Рязанской области завершено строительство центра для семей с приемными детьми

Фото: Госстройнадзор Рязанской области.
В Рязанской области завершилось строительство здания центра для семей с приемными детьми. Об этом сообщает региональный Госстройнадзор.
Новый социальный объект возвели в городке «Ключ», расположенном в Полянах на улице Солнечной.
Коттеджный городок «Ключ» принял первых жителей осенью 2012 года. В рамках заключенного с министерством образования Рязанской области соглашения фонд «Ключ» организовал отбор приемных семей для участия в программе «Семья и дом».
Там поселились семьи, рассматривающие воспитание приемных детей, как профессиональную деятельность, а также готовые повышать свой профессиональный уровень.
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