Жара в Рязанской области продлится до 11 августа

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало новое метеопредупреждение о жаре. По данным регионального филиала Росгидромета, с 9 по 11 августа температура днем составит 30-33 градуса Цельсия. Местами столбик термометра может подняться до 35 градусов.

Спасатели просят «в условиях засухи и жаркой погоды» воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и окурки.

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