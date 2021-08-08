11-летний ребенок пострадал в ДТП и доставлен в больницу

В ДТП, произошедшем 8 августа в 8.35 на перекрестке улиц Гоголя и Толстого, пострадал 11-летний мальчик. Об этом порталу YA62.ru сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что у ребенка диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого колена и левой голени. Его доставили в ОДКБ.

Фото с последствиями инцидента ранее было опубликовано в социальных сетях. На снимке видно, что обе машины от удара получили серьезные механические повреждения и остановились в опасной близости от тротуара с пешеходным переходом.

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