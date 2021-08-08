11-летний ребенок пострадал в ДТП и доставлен в больницу

В ДТП, произошедшем 8 августа в 8.35 на перекрестке улиц Гоголя и Толстого, пострадал 11-летний мальчик. Об этом порталу YA62.ru сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что у ребенка диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого колена и левой голени. Его доставили в ОДКБ.
Фото с последствиями инцидента ранее было опубликовано в социальных сетях. На снимке видно, что обе машины от удара получили серьезные механические повреждения и остановились в опасной близости от тротуара с пешеходным переходом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!