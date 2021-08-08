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Общество8 августа 2021 11:30

Скончался заместитель директора по безопасности музея С.А. Есенина

Константину Матвееву было 56 лет
Источник:kp.ru
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Фото: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.

Фото: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.

6 августа на 57-м году жизни скоропостижно скончался заместитель директора Государственного музея-заповедника С.А. Есенина по безопасности и эксплуатации Константин Матвеев.

«Константин Евгеньевич был отзывчивым человеком, настоящим профессионалом, бесконечно преданным любимому делу. Он работал на родине великого поэта более десяти лет, занимался организацией охраны музея-заповедника и эксплуатацией систем жизнеобеспечения», - написано на странице музея.

Редакция «КП-Рязань» выражает соболезнования близким и коллегам умершего.