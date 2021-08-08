В Рязани две легковушки не поделили дорогу

Обе машины серьезно пострадали. Фото: группа ryazandtp.
Утром 8 августа в Рязани на перекрестке улиц Гоголя и Толстого произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек. Фото с последствиями инцидента опубликовано в социальных сетях.
На снимке видно, что обе машины от удара получили серьезные механические повреждения и остановились в опасной близости от тротуара с пешеходным переходом.
Информации о пострадавших нет. На месте работают инспекторы ГИБДД.
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