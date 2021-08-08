Над Рязанью прогремел салют в честь Дня города

Многие рязанцы салютом остались недовольны. Фото: архив "КП".

7 августа в 22.00 над Рязанью прогремел праздничный салют в честь Дня города. Все действо длилось около семи минут, а горожане могли его наблюдать радиусе километра.

Огненные залпы были хорошо видны практически по всему Первомайскому проспекту, Троицкой слободе, а также на улицах Высоковольтной, Шевченко, Ленинского Комсомола, Пушкина и других.

Люди снимали происходящее на видео, а затем делились записями в социальных сетях. Любопытно, что в комментариях, оставленных под одним из таких роликов, рязанцы выражают недовольство увиденным.

«Какой город - такой и салют», - написала Маргарита.

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