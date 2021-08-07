После ДТП на мосту через Трубеж в Рязани разгорелся конфликт.

Днем 7 августа на мосту через Трубеж в Рязани столкнулись две попутные легковушки. После ДТП разгорелся конфликт, который попал на записи видеорегистраторов (их опубликовали в сообществе ПУВР).

На одной из записей видно, как пассажирка автомобиля, ехавшего позади, после столкновения выскакивает из салона, начинает кричать, дергать пассажирскую дверь другой машины, открывает ее, а затем разбивает бутылку об эту машину.

Смотреть видеосюжет Конфликт на мосту через Трубеж

На следующем видео женщина уже бросается на водителя автомобиля, ехавшего спереди, а мужчина, который ее вез, пытается разнять конфликтующих.

Смотреть видеосюжет Конфликт на мосту через Трубеж 2

Как сообщает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в ДТП пострадала 12-летняя девочка (по-видимому, пассажирка одной из легковушек). По данным издания, она доставлена в ОДКБ с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.

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