Трех человек в Рязанской области признали жертвами COVID-19 за сутки

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Таковы данные федерального оперштаба от 7 августа.

Если верить официальной статистике, всего диагноз COVID-19 с начала пандемии в регионе поставили 36034 раза.

Продолжает поступать информация об умерших. В Рязанской области жертвами коронавируса признали еще трех человек. В общей сложности оперштаб сообщает о 822 летальных исходах, однако в реальности с COVID-19 связано гораздо больше смертей (подробнее).

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