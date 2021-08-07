В Рязани установили камень в честь основания города

На камне высечен отрывок из Следованной Псалтири XVI века, где говорится об основании Переяславля-Рязанского.

В Рязани в День города, 7 августа, открыли памятный знак «Камень о заложении Переяславля-Рязанского». Мемориал появился в Соборном сквере (он же Кремлевский парк).

Как сообщили в администрации областного центра, сам камень – это природная глыба из диорита, добытая в Погореловском карьере Пронского района. На ней высечен отрывок из Следованной Псалтири XVI века, где говорится об основании города с тем названием, которое нынешняя Рязань носила до 1778 года:

«В лета 6603 (1095 год по юлианскому календарю – Ред.) заложен бысть град Переславль-Рязанский около церкви святого Николы Старого», - гласит надпись.

Место для мемориала выбрали со стороны улицы Кремлевский Вал.

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