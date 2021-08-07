Улицу Дзержинского в Рязани сузили из-за ремонта теплосетей

Утро 7 августа. Движение на улице Дзержинского организуется по стороне, противоположной перекрестку с Татарской.

С позднего вечера 6 августа на улице Дзержинского в Рязани ограничили движение транспорта. Ее сузили, чтобы провести ремонт теплосетей, проложенных под проезжей частью. Администрация города сообщила, что на это отведены все выходные.

Дорогу вскрывают в районе перекрестка с улицей Татарской, которая закрыта до 28 августа. В субботу – со стороны самой Татарской (у дома №70), в воскресенье – со стороны дома №67.

По информации администрации, 7 августа до позднего вечера движение будет ограничено по обеим полосам в сторону улицы Гагарина и по одной в сторону Ленинского Комсомола, а с ночи на 8 августа и до раннего утра (05:00) понедельника – по двум полосам в сторону Ленкома и одной в сторону Гагарина.

Работы на улице Татарской в выходные плавно перетекли на улицу Дзержинского.

Троллейбусы все выходные на Дзержинку заезжать не будут:

- «тройки» пустили по улицам Спортивной и Есенина, причем из Горрощи еще и по Горького – Циолковского – площади Театральной (с возвращением на Есенина);

- «девятки» тоже едут по Спортивной и Есенина, только со стороны Комбайнового завода они объезжают по улице Маяковского и разворачиваются на Театральной площади;

- троллейбусы №17 от Крупской едут по Первомайскому проспекту и улице Ленина.

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